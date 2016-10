Motorist padel v ostrem ovinku

BRESTANICA – Krški policisti so bili v soboto dopoldne obveščeni o padcu motorista v Brestanici, so sporočili iz PU Novo mesto. Opravili so ogled in ugotovili, da je 59-letni motorist vozil v skupini motoristov po klancu navzgor. V ostrem ovinku je zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad motorjem in padel.

Hudo poškodovanega motorista so oskrbeli v brežiški bolnišnici.