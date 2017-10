Motorist padel in se poškodoval

METLIKA – V nedeljo popoldne so policiste obvestili o prometni nesreči na cesti Novo mesto–Metlika.

Opravili so ogled in ugotovili, da je 27-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad motorjem in padel po vozišču.

Lažje poškodovanega so ga oskrbeli v novomeški bolnišnici, poroča PU Novo mesto.