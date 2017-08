Motorist padel, policisti ugotovili, da je bil pijan

STARI TRG – V bližini Starega trga ob Kolpi je v četrtek nekaj po 20. uri 36-letni motorist zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor nad motorjem, zapeljal s ceste in padel.

Poškodovanega so ga reševalci odpeljali v bolnišnico.



Policisti so ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.