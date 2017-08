Motorist oplazil avto in padel

SLOVENJ GRADEC – Policisti so obravnavali prometno nesrečo, ki se je zgodila v torek ob 11.56 na glavni cesti v Šmartnem pri Slovenj Gradcu.

Motorist je oplazil osebno vozilo ter padel. Pri tem sta se poškodovali dve osebi.

Posredovali so gasilci PGD Slovenj Gradec, ki so protipožarno zavarovali kraj nesreče in pomagali ZRCK Ravne na Koroškem pri prenosu poškodovanih do rešilnega vozila.

Poškodovanca so odpeljali v slovenjgraško bolnišnico.