Motorist mrtev (55), lastnika pobeglega konja ovadili

POSTOJNA – Policija je pojasnila okoliščine nesreče, v kateri je v četrtek zvečer med Hruševjem in Postojno po trku v konja umrl 55-letni motorist.

Tragični dogodek se je zgodil, ko je 57-letni domačin zganjal pobegle konje čez cesto nazaj proti kmetiji.

Policisti so na kraju ugotovili, da je 55-letni motorist z Unca vozil od Hruševja proti Postojni, ob istem času pa je domačin zganjal pobegle konje prek ceste nazaj proti kmetiji. Ko so konje gnali proti domu, so opozarjali voznike iz obeh smeri. Prek ceste so prepeljali tri konje, ko je cesto prečkal četrti, pa je pripeljal motorist in trčil vanj, so sporočili iz koprske policijske uprave.

Zdravnik je na kraju potrdil smrt motorista, odrejena je bila tudi sodna obdukcija.

Lastnika konj bodo kazensko ovadili zaradi povzročitve splošne nevarnosti, žival pa je veterinar zaradi poškodb na kraju uspaval.