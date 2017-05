Motorist je umrl na kraju trčenja

DRAVOGRAD – V petek ob 21.12 se je na lokalni cesti v Dravogradu zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, poroča policija.

Voznik motornega kolesa, star 49 let, je vozil po lokalni cesti iz smeri Dravograda proti Ojstrici. Ko je pripeljal iz desnega nepreglednega ovinka v ravnino, je zapeljal na levo stran vozišča, tam pa trčil v osebni avtomobil, ki je bil parkiran pred stanovanjsko hišo. Voznik motornega kolesa se je v prometni nesreči tako hudo poškodoval, da je na kraju nesreče umrl.

Posredovala sta tudi gasilca KGZ Ravne na Koroškem. Protipožarno sta zaščitila kraj nesreče, motorno vozilo odstranila s cestišča in počistila razlite motorne tekočine. O dogodku so obvestili vse pristojne službe, pa so dodali pri upravi za zaščito in reševanje.