Motorist huje poškodovan pri trku v avto

PLAVE – V četrtek, 15. septembra, okoli poldneva se je zgodila nesreča na cesti Plave–Vrhovlje (občina Brda). »Po sedanjih ugotovitvah je 66-letni voznik osebnega avtomobila z osebnim avtomobilom (v njegovem vozilu je bila tudi sopotnica) pripeljal iz smeri naselja Vrhovlje pri Kojskem z namenom, da bi zavil levo proti Plavam v trenutku, ko je po prednostni cesti pripeljal 41-letni voznik motornega kolesa. Motorist je čelno trčil v levi bok osebnega avtomobila, ki mu je izsilil prednost. V prometni nesreči je bil motorist huje telesno poškodovan. Reševalci so mu nudili zdravniško oskrbo in ga nato z reševalnim vozilom odpeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico,« so zapisali pri PU Nova Gorica.

Prometni policisti zoper 66-letnega voznika osebnega avtomobila ustrezno ukrepali.