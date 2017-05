Motorist divjal in padel

ŽUŽEMBERK – O prometni nesreči na cesti med Žužemberkom in Dobrničem so bili policisti obveščeni 2. maja okoli 16. ure.

Opravili so ogled in ugotovili, da je 38-letni motorist iz Črnomlja zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad motorjem in padel po vozišču. Lažje poškodovanega so ga reševalci odpeljali v bolnišnico.