Motorist (45) divjal in zapeljal s ceste

ANHOVO – V torek okoli 17. ure so policiste obvestili o prometni nesreči zunaj naselja Anhovo blizu odcepa za naselje Morsko, v kateri je bil udeležen voznik motornega kolesa, ki ga sicer ni bilo na kraju prometne nesreče.

Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja nesreče so ugotovili, da je 45-letni motorist zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal z vozišča in padel ter se predvidoma lažje poškodoval.

Zdravniško so ga oskrbeli v šempetrski bolnišnici.

Prometni policisti so mu zaradi kršitve določil zakona o pravilih cestnega prometa izdali plačilni nalog.