Motorist (16) bežal pred policijo in padel

NARIN – V noči na nedeljo so policisti vozili za voznikom motornega kolesa, ki je pred njimi bežal proti Narinu.

Ko je pripeljal do hiš v vasi Narin, je zaradi prevelike hitrosti in ledu v levem ovinku zdrsnil in motorno kolo položil na levi bok.

Ob preverjanju pogojev za udeležbo v cestnem prometu so ugotovili, da je motorno kolo vozil 16-letnik, domačin, ki ne poseduje vozniškega dovoljenja.

V prometni nesreči (zdrsu na bok) ni bil telesno poškodovan. Vozilo so mu zasegli in podali obdolžilni predlog.