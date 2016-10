Motokultivator mu je zagrabil nogo

BEVČE – V torek ob 15.56 si je v kraju Bevče (občina Velenje) oseba pri delu z motokultivatorjem poškodovala nogo.

Gasilci PGD Velenje so s tehničnim posegom rešili nogo poškodovane osebe iz motokultivatorja in osebo predali v oskrbo reševalcem NMP Velenje, poroča uprava za zaščito in reševanje.