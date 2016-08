Motokrosist padel, poškodovanega odpeljali v bolnišnico

HRPELJE - KOZINA – V nedeljo ob 16. uri je v bližini naselja Ritomeče na motokros progi padel motorist in se poškodoval.

Posredovali so gasilci ZGRS Sežana in PGD Materija, ki so protipožarno zavarovali kraj ter nudili pomoč ekipi nujne medicinske pomoči iz Sežane pri oskrbi in prenosu poškodovanca do reševalnega vozila.

Odpeljali so ga na nadaljnje zdravljenje v izolsko bolnišnico.