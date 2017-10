Moški in ženska sta se uprla, policist poškodovan

LOŽNICA PRI CELJU – V Ložnici pri Celju sta policista na podlagi odredbe sodišča v sredo opravljala privedbo dveh oseb.

41-letnik in 40-letnica sta poskušala preprečiti uradno dejanje policistoma. Med upiranjem je moški po roki lažje poškodoval enega izmed policistov PP Celje. Zoper oba so bila uporabljena prisilna sredstva in opravljena privedba na sodišče v Celju. »Po vseh zbranih obvestilih bomo zoper njiju podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo,« so sporočili iz PU Celje.