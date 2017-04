Moški umrl zaradi poškodb v nesreči

LOZANE – Ob 14.35 so bili policisti obveščeni o hujši prometni nesreči na regionalni cesti med Pernico in Lenartom zunaj naselja Lozane pred uvozom na avtocesto, so sporočili iz PU Maribor.

V trčenju dveh osebnih avtomobilov je 77-letni mo‎ški umrl. Njegovi trije sopotniki in voznica soudeleženega vozila so v bolnišnici, resnost njihovih poškodb še ni znana, so pa vsi zunaj smrtne nevarnosti. Ogled kraja prometne nesreče je v zaključni fazi, več informacij o okoliščinah prometne nesreče pa bo znanih po zaključku preiskave.