Moški sredi križišča v Ljubljani zaspal v avtu

LJUBLJANA – Ljubljanski policisti so v četrtek okrog 11.20 prejeli obvestilo občanke, da je v križišču Ceste v Mestni log in Tbilisijske ulice v vozilu zaspal starejši moški.

Na kraju so našli 70-letnega voznika, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti. Po opravljenem preizkusu je bilo ugotovljeno, da je vozil pod vplivom alkohola (1,13 mg/l). Med postopkom je bil voznik do policistov žaljiv in se je nedostojno vedel.

Vozniku so odvzeli prostost in ga pridržali. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola bodo zoper njega podali obdolžili predlog na pristojno sodišče, prav tako so mu izdali plačilni nalog zaradi kršitve javnega reda in miru, so sporočili iz PU Ljubljana.