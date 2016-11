IVANČNA GORICA – Nekaj pred 12. uro se je zgodila nesreča, v kateri je prišlo do trčenja 52-letnega moškega in vlaka. Kot smo izvedeli pri PU Ljubljana, ga je vlak na srečo zgolj oplazil in naj ne bi bil poškodovan.

Preventivno so sicer moškega odpeljali na pregled.

Bralka Damjana poroča, da je imel vlak zaradi nezgode 40 minut zmaude.