Moški padel s strehe, odpeljali so ga s helikopterjem

MOKRONOG – Ob 13.19 je v Starem trgu občan padel s strehe.

Posredovali so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje, ki so poškodovanca na kraju oskrbeli in ga nato predali ekipi helikopterske nujne medicinske pomoči, ki ga je z vojaškim helikopterjem prepeljala v ljubljanski klinični center.