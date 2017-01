LJUBLJANA – V torek ob 11.13 je v Ljubljani v stanovanjski hiši starejši moški padel po stopnicah, pristal pred vhodnimi vrati in tako onemogočil vstop reševalcem nujne medicinske pomoči.

Gasilci GB Ljubljana so v objekt vstopili skozi okno in odprli vhodna vrata. Reševalci NMP Ljubljana so poškodovanca oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana, poroča uprava za zaščito in reševanje.