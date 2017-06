Moški padel čez oporni zid

ŠPITAL – Ob 6.51 se je v Špitalu (občina Zagorje ob Savi) pri padcu preko opornega zidu po zahtevnem terenu poškodoval moški.

Gasilci PGD Zagorje mesto so reševalcem NMP Zagorje pomagali pri prenosu poškodovanca do reševalnega vozila, poroča uprava za zaščito in reševanje.