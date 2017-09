Moški kradel in poškodoval trgovko

PIRAN – V eni od trgovin v Piranu so v četrtek opazili moškega, ki je kradel. Trgovka ga je skušala prijeti, vendar je pobegnil, pri čemer je bil tudi nasilen in jo je lažje poškodoval.

Policisti so prijeli 46-letnega domačina in ga bodo kazensko ovadili, so sporočili iz PU Koper.