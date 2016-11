Moški hodil po strehi, ko mu je zdrsnilo

SENOVO – Krške policiste so v petek dopoldne obvestili, da je v Senovem moški padel s strehe.

Huje poškodovanega 48-letnega moškega so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Policisti so opravili ogled in ugotovili, da se je moški po lestvi povzpel na streho stanovanjske hiše, kjer je opravljal dimnikarska dela. Pri hoji po strehi mu je zdrsnilo in je padel z višine okoli treh metrov.

O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo, so sporočili iz PU Novo mesto.