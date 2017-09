Moški (62) razgrajal v bolnišnici

NOVA GORICA – V soboto ob 14.26 je policiste na pomoč poklicala varnostna služba v večji zdravstveni ustanovi na Goriškem, kjer je oseba kršila javni red in mir.



Po prijavi so bili na kraj napoteni policisti PP Nova Gorica. Po dozdajšnjih ugotovitvah se je 62-letni moški neprimerno vedel do tamkajšnjih zaposlenih in varnostnikov.

Ker varnostnikom kršitelja ni uspelo pomiriti, so morali v skladu s svojimi pooblastili

uporabiti prisilna sredstva.



Policisti bodo proti kršitelju zaradi kršitve določil zakona o varstvu javnega reda in miru ter kršitve določb zakona o zasebnem varovanju ustrezno ukrepali, poroča PU Nova Gorica.