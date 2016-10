Moška sredi mesta kradla kozmetiko

LJUBLJANA – Včeraj okrog 11.20 so PU Ljubljana obvestili o tatvini v trgovini v centru mesta. Po prvih obvestilih je znano, da sta v trgovino vstopila dva mlajša moška, ki sta si v žepe spravila prehrambne in kozmetične izdelke.

Enega od njiju je opazila prodajalka in na to opozorila drugo prodajalko. Pri blagajni je eden od njiju nekaj artiklov zložil na trak blagajne, s preostalimi pa je želel zapustiti trgovino, kar mu je prodajalka preprečila in zaprla vrata. Moški jo je odrinil in poskušal na silo odpreti vrata. Vrata mu je nato prodajalka odprla, oba moška pa sta nato zbežala z odtujenimi predmeti.

V dogodku ni bil nihče poškodovan, policisti pa nadaljujejo zbiranje obvestil.