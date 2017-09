KONEC – V nedeljo zjutraj so policiste klicali v naselje Konec pri Novem mestu. Tam so skupaj z lovci lovske družine Padež ugotovili, da so ponoči volkovi pomorili in poškodovali nekaj ovac.

Domnevajo, da bi lahko bil to par volkov z dvema mladičema, ki se giblje po območju Gorjancev in je nekaj podobnega storil že dan prej v Vinji vasi.