Morilkin partner pretresen: Pospravila bi tudi mene

MARIBOR – »Zdaj ko razmišljam, lahko mislim samo na to, da mi je okoliščina, da sem zakinkal za mizo, morda rešila življenje. Morda bi pospravila tudi mene, zadnje čase se je še posebej čudno vedla,« je dejal partner 44-letne Duške, ki je v petek v Mariboru ubila svojo 74-letno mater. Partner je še razkril, da je bila osumljenka zadnje čase paranoična in je v vsem videla zaroto.

Preberite, kaj se je v petek dogajalo v Mariboru, da je Duška z nožem vzela življenje mami Anki.

Bila je super ženska

Partner 44-letnice je bil dogovorjen, da se sestaneta pri njeni mami ob 17. uri, a je med čakanjem zaspal za mizo v kavarni. Iz dremeža ga je prebudil znanec, ki ga je stresel in mu povedal, da se je v bloku, kjer živi njegova tašča zgodila tragedija. »Ko sem prišel pred blok in videl vso to policijo, sem samo pogledal proti Ankinemu balkonu. Hudo mi je zanjo. Super ženska je bila. Tudi Duške mi je žal,« je dejal in pretresen zrl v policijsko vozilo, kjer so kriminalisti opravljali pogovor z njo. Iz žepa je potegnil telefon in s tresočo roko preverjal, kdaj ga je Duška nazadnje poklicala. »Ta klic sem prespal, nisem se oglasil,« je bil iz sebe.