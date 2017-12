Morilec Senad trpinčil ženo in jo zaklepal v stanovanje

PTUJ – Čeprav bodo Senadu Softiću, ki je oktobra letos s strelskim pohodom sredi belega dne na Titovi cesti v Mariboru šokiral celotno Slovenijo, za umor in povzročitev splošne nevarnosti začeli soditi šele v začetku prihodnjega leta, pa je na zatožno klop sedel že včeraj. Na Ptuju so 54-letnemu Mariborčanu sodili zaradi nasilja v družini in nelegalnega posedovanja orožja. Za ti dve kaznivi dejanji ga je prijavila njegova nekdanja žena Rasima, istočasno pa policistom pokazala skrivno mesto, kjer je Senad skrival arzenal nelegalnega orožja.

»Glede orožja priznam. Moje je bilo oziroma od vseh nas v hiši. Glede nasilja v družini pa se bom pritoževal, pa če treba tudi deset let,« je včeraj dejal. Včerajšnje sojenje pa je tudi razkrilo, kakšnega značaja je Softić. Njegova nekdanja žena je morala skupaj s hčerkama zaradi psihičnega in fizičnega nasilja pobegniti iz Slovenije. Sodišče, ki je za obsodilno sodbo potrebovalo njihovo izjavo, jih je iskalo celo prek Interpola. Kmalu po razpisani »tiralici« so se ženske vendarle javile sodišču in pojasnile, da bodo prišle na sodišče, a prosile, da ne bi pričale vpričo obtoženega ali se z njim celo srečale.

