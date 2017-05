Morilec s katano pogoltnil vrečke z drogami, bori se za življenje

LJUBLJANA – Eden najbolj znanih slovenskih zapornikov se bori za življenje. Elvis Livadić, ki je leta 2007 s katano umoril Mariborčana Gregorja Moma, leži v novomeški bolnišnici. Morda se ga tudi vi spomnite po filmčku Opasni momci z Doba , kjer se je skupaj s sojetniki razkazoval na spletu.

Kot je poročal Pop TV, se je minulo soboto med kosilom zgrudil, zdravniki pa so v njegovem želodcu kmalu našli 16 vrečic z drogami. Dve sta počili, prišlo je do akutne zastrupitve in poškodb notranjih organov. Takoj so ga operirali, vendar njegovo življenje še visi na nitki. Kaj je dejansko pogoltnil, bo pokazala analiza, ni pa še jasno niti, kako je lahko dobil mamila, če na zaprtem oddelku, kjer prestaja 15-letno zaporno kazen, nima prostih izhodov. Po neuradnih informacijah je vseeno bil na nekajurnem obisku zunaj zapora, ne nujno pod nadzorom paznika.

Z Doba bodo več uradnih informacij menda javnosti podali danes.