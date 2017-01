Morilec poštarice okradel nogometaše

TREBNJE – »Ne potrebujem odvetnika, priznam dejanje in ne bom nič več dodal, saj želim, da se postopek čim prej konča in da grem k zdravniku,« je na trebanjskem sodišču pred sodnico Tadejo Predanič vidno bolan dejal 30-letni Blaž Ereiz, ki je v sodno dvorano z vklenjenimi rokami in nogami prišel v spremstvu paznikov iz našega največjega zapora, z Doba.



Prav omenjeni zapor naj bi bil njegov dom do leta 2027, tako za zdaj pravijo kazenske evidence, a to sicer precej oddaljeno leto se mu lahko še malo izmuzne, saj ga čaka še en postopek v Ljubljani, h kazni, ki jo prestaja, pa že lahko prišteje dodatnih 10 mesecev zapora, ki si jih je prislužil z dejanji izpred dobrih šest let. Pravzaprav bi mu morali za to soditi na Hrvaškem, zaradi dejstva, da bo na prostost prišel leta 2027, pa je sosednja država našo zaprosila, ali lahko prevzame pregon. »Obstaja pravna kontinuiteta, po slovenskem in hrvaškem kazenskem zakoniku gre za enako kaznivo dejanje, veliko tatvino oziroma 'veliku krađu', pa tudi zagrožene kazni so enake, po hrvaški zakonodaji je predvidena kazen od pol leta do pet let, po naši pa do pet let zapora,« je razloge, zakaj je Republika Slovenija zaradi tatvine na Hrvaškem prevzela pregon zoper Eriza, pojasnila Predaničeva.

