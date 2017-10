Morilec nič več v zaporu s fitnesom

LJUBLJANA – Le dve želji je imel 25-letni Janez Žurga med okrožnim procesom zaradi umora iz brezobzirnega maščevanja in ljubosumja. Obtožen je bil, da je 17. decembra 2015 svojega očima Dušana Stražiščarja v hiši na Rakeku večkrat udaril v glavo, mu zlomil ličnico in čeljustnico, ga s kuhinjskim nožem 18-krat zabodel, potem pa zadušil z blazino.



Pod nobenim pogojem ni hotel biti razglašen za neprištevnega, saj bi ga v tem primeru namestili na mariborski enoti za forenzično psihiatrijo, tam pa so po njegovem »sami zombiji. Raje bi šel v zapor, kjer imajo fitnes, želim pa si še, da bi bil obsojen na 14 let zapora, da bom potem še pred 40. rojstnim dnevom spet na prostosti.«



