Morilec mu je glavo razčesnil kot lubenico

TRBOVLJE, LJUBLJANA – Čeprav je 29-letni Trboveljčan Asmir Sulejmanović z vzdevkom Janko večkrat kaj ukradel 63-letnemu Branku Bajdetu, v začetku letošnjega leta je bil na celjskem okrožnem sodišču celo obsojen zaradi tatvine njegovega traktorja, kazen pa je bila opravljanje družbenokoristnih del na Bajdetovi kmetijici oziroma ranču na Ključevici, živelj po Zasavskem hribovju njun siceršnji odnos opisuje kot zelo poseben, celo prijateljski. Bajde naj bi bil zanj pripravljen storiti vse, pritrjuje tudi Jankova žena Karmen, in prav zaradi tega, »ker je imel pokojni obdolženca rad, skrbel je zanj«, je tožilka Ana Bučar Brglez še posebno osupla, da je »iz koristoljubnosti ubil človeka, ki mu je ponudil delo in pomoč v življenju«.

Napitnina z denarjem umorjenega



Obtožnica, ki so jo organi pregona proti Sulejmanoviću pred nekaj dnevi vložili na kazenskem oddelku okrožnega sodišča v Ljubljani, sicer še ni pravnomočna, saj je njegova odvetnica Irena Ferme proti njej vložila ugovor. Prepričana je namreč, da je bilo to, kar se je zgodilo 20. julija, nesrečni dogodek in da gre kvečjemu za kaznivo dejanje skrunitve trupla. Toda če bodo očitki na račun njenega klienta postali pravnomočni, bo 29-letniku zaradi umora pretilo od 15 do 30 let, zaradi odvzema motornega vozila pa do dve leti zapora.

