Morilec Blaž v arestu spočel otroka

Čeprav so bili mnogi prepričani, da je bila Likovičeva žrtev okrutnega umora, so njenega krvnika obsodili zaradi uboja. Foto Marko Feist

LJUBLJANA – Tridesetletni Litijčan Blaž Ereiz prestaja 16-letno zaporno kazen zaradi oboroženih ropov pošt v Divači in Kresnicah ter uboja uslužbenke kresniške pošte Anice Likovič. Če bo moral odslužiti celotno kazen, bo njegov otrok upihnil že deseto svečko na torti, preden bo spet postal svoboden državljan. Ali pa celo še kakšno svečko več. Izvedeli smo namreč, da naj bi se Ereiz med svojo kriminalno odisejado spravil še na eno od slovenskih pošt, in sicer dobrovško, za kar mu preti kazen do pet let zapora.

