Morilec bi fitnes, noče med zombije

Ko je na sojenju pričala Janezova mati in Dušanova partnerica, se je zlomila, zato so jo odpeljali z rešilcem. Foto: Boštjan Celec

LJUBLJANA – Tako je v enem od intervjujev razmišljal javnosti eden najbolj prepoznavnih slovenskih psihiatrov Gorazd V. Mrevlje: »Pravna logika zahteva zelo jasne odgovore: da ali ne − črno ali belo. Psihiatrija pa ni tako eksaktna veda, saj v svoji osnovi dopušča individualne odstope. Včasih je ta odstopanja kar težko pojasniti pravnim strokovnjakom, ki zahtevajo in pričakujejo jasne odgovore, saj ti zelo odločno in pomembno posegajo v usodo človeka, o katerem je govor.« Toda prav odgovori psihiatrov v opravah sodnih izvedencev mnogokrat odločilno posežejo v usodo človeka, od njihovih ugotovitev je lahko odvisno celo to, ali bo nekdo sedel 30 let ali pa mu sploh ne bo treba za zapahe. Zato zmeda, ki so jo prav psihiatri povzročili v zadevi Žurga, ni niti najmanj smešna.

Ponudba je bila 17 let zapora

Na zatožni klopi ljubljanskega sodišča sedi 24-letni Janez Žurga. Obtožen je, da je 17. decembra lani iz brezobzirnega maščevanja in ljubosumja umoril svojega očima Dušana Stražiščarja. Preti mu od 15 do 30 let zapora, v obtožbi je zapisano, da je bil bistveno zmanjšano prišteven, ko je očima večkrat udaril v glavo, mu zlomil ličnico in čeljustnico, ga s kuhinjskim nožem 18-krat zabodel, naposled pa pograbil še blazino ter mu jo toliko časa tiščal na obraz, da se je zadušil.

