Morilec 12-krat zabodel Luko in ga pustil izkrvaveti

MARIBOR – Čeprav bodo mariborski policisti podrobnosti kriminalistične preiskave umora v nekdanjih mariborskih zaporih nedaleč od Europarka predstavili šele danes dopoldne, nam je uspelo izvedeti, da je domnevni storilec že davno za trdno zaklenjenimi rešetkami. Policisti so 38-letnega osumljenca, po naših podatkih gre za rojenega Mariborčana Tomija Kolarja, prijeli že na dan umora in ga vtaknili v policijsko pridržanje. Čeprav se je 48-urni rok tega iztekel minuli petek zvečer, so ga, smo izvedeli, pred dežurnega mariborskega preiskovalnega sodnika pripeljali šele v soboto dopoldne. Kriminalisti so ga pred sodnika in dežurnega tožilca peljali s kazensko ovadbo zaradi umora 41-letnega Ludvika Pukšiča.

