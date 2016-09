Morilčeva žena: Hotel je mene, ne policista!

LJUBLJANA – Take, ki z ženami počnejo to, kar naj bi s svojo 45-letni Samo Tadin, na Slovenskem pošiljamo v zapor do treh let. Pa mu ni treba skrbeti, sodni proces proti njemu bo namreč le formalnost, saj je že tako ali tako obsojen na najvišjo možno kazen po naši zakonodaji. Avtoklepar pravi, da nima več stalnega doma, ki ga je prej na Brezovici delil z nekdanjo ženo Stanko, »saj me je že zbrisala ven«.



Ko so ga včeraj na kazenskem oddelku okrajnega sodišča pobarali, ali je bil že kdaj obsojen, je samozavestno odgovoril: »Nisem še bil kaznovan.«



»Zakaj ste pa potem v zaporu?« ga je izpod čela premerila sodnica Mojca Lendvaj Brecelj.



»Aja, zato,« je prikimal.



»Aha, majčkeno vam je ušlo iz glave,« je bilo v sodničinem glasu čutiti kanček cinizma.



Tiste sobote ni obiskala staršev



Rojeni Mariborčan prestaja 30-letno zaporno kazen zaradi brutalnega umora viškega policista Igorja Mauserja. Tragedija se je zgodila 4. julija lani, dva dni prej pa so Tadinu ravno viški policisti zaradi nasilja nad partnerico prepovedali, da se ji približa. Izrek prepovedi približevanja ga je očitno tako razkačil, da se je odločil za maščevanje.

