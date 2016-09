Moravske Toplice: vlomili

MURSKA SOBOTA – V sredo so policisti v Pomurju obravnavali tri prometne nesreče. V dveh sta bili dve osebi lažje poškodovani. Obravnavani so bili še trije primeri povoženja divjadi. Poleg tega je bilo obravnavanih pet kaznivih dejanj in dve kršitvi javnega reda.

S področja kriminalitete je bil v Moravskih Toplicah obravnavan vlom v stanovanjsko hišo. Neznanec je iz notranjosti odnesel nekaj zlatnine. Na avtocestnem počivališču v Murski Soboti so tatovi ukradli gorivo iz parkiranega tovornega vozila. Soboški policisti so obravnavali še goljufijo in poškodovanje tuje stvari, lendavski pa tatvino kolesa.

Javni red je bil kršen enkrat v zasebnem prostoru in enkrat na javnem kraju. Radgonski policisti so pridržali kršitelja, ki se kljub intervenciji ni hotel pomiriti.