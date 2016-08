Moravske Toplice: Vlomili

MURSKA SOBOTA – V soboto so policisti v Pomurju obravnavali devet kaznivih dejanj, štiri prometne nesreče, 10 kršitev javnega reda in miru, tri poškodovanja vozil na parkirnih prostorih in en primer povoženja divjadi.

Na področju kriminalitete so v Moravskih Toplicah obravnavali vlom v gospodarsko poslopje, v Radomerju vlom v gostinski lokal, na Veščici pa vlom v brunarico.