Moravske Toplice: napad v družini

MURSKA SOBOTA – Pomurski policisti so imeli v petek polne roke dela. V Moravskih Toplicah so obravnavali nasilje v družini, v Veščici goljufijo in Pincah tatvino goriva na bencinskem servisu.

Odkrili so dva bankovca za 100 in 50 evrov, za katera sumijo, da sta ponarejena.

Javni red in mir je bil kršen šestkrat v zasebnem prostoru in štirikrat na javnem kraju. Kršitelji so se po posredovanju policistov pomirili in kršitev opustili.