Morali so ga potegniti na cesto

ZAGORJE OB SAVI – Zjutraj je voznik zdrsnil s ceste.

Uprava za zaščito in reševanje poroča, da so ob 8.54 v naselju Rove v občini Zagorje ob Savi gasilci PGD Zagorje mesto s strokovnim in tehničnim posegom pomagali pri izvleki osebnega vozila nazaj na cestišče.