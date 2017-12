Morali bi ga privesti v zapor, pri njem pa našli ...

KOPER – Policisti so v petek izvrševali odredbo za privedbo koprskega okrožnega sodišča.

Koprčan (47) je moral na prestajanje kazni zapora v Koper, ko pa so ga izsledili, so med postopkom privedbe našli več različnih tablet, skupno 75, ki vsebujejo prepovedane droge midazolam, zolpidem, diazepam in morfin, in jih zasegli. Odvzeli so mu tudi denar, skupno 2195 evrov, saj sumijo, da ga je pridobil s preprodajo prepovedanih drog.

Osumljenca so zaslišali in ga v nadaljevanju privedli v Zavod za prestajanje kazni zapora Koper. Kazensko ga bodo ovadili zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje prepovedanih drog, nedovoljenih snovi v športu in predhodnih sestavin za njihovo izdelavo ter prometa z njimi (po I. odstavku 186. člena KZ-1).