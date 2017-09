Moral je s policijo

KRANJ – Kranjski policisti so v sredo zvečer obravnavali prijavo o nasilnem vedenju več oseb na javnem kraju. Ugotovili so, da ne gre za množično kršitev, temveč se je do druge osebe nasilno vedel domačin, ki je bil pod vplivom alkohola. Zaradi neupoštevanja ukrepov policistov je obstajala nevarnost, da bo še naprej delal prekrške, zato je bil na policijski postaji pridržan do streznitve, so sporočili iz PU Kranj.