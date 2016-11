Moral bi napihati 0,0, a je alkotest pokazal precej več

PODLEHNIK – Policisti PP Podlehnik so v ponedeljek malo po 22. uri v Podlehniku na glavni cesti, ki vodi do mednarodnega mejnega prehoda Gruškovje, ustavili 46-letnega voznika tovornega vozila, državljana BiH, ki je imel v litru izdihanega zraka kar 0,88 mg alkohola, čeprav bi moral biti popolnoma trezen.

Policisti so ga izločili iz prometa in bodo zoper njega na pristojno sodišče podali obdolžilni predlog, so sporočili iz PU Maribor.