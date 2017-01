Mopedist trčil v avto

ŠENČUR – V sredo se je v vasi Šenčur zaradi nepravilne strani vožnje po trčenju z avtomobilom po cesti padel mopedist.

Policija opozarja, da so udeleženci, kot so motoristi, kolesarji pešci, v zimskih mesecih še bolj ogroženi, ker jih vozniki manj pričakujejo na cestah, zaradi mraza so njihovi manevri počasnejši. V več kot polovici primerov, ki so se končali z nesrečami, pa so v nevarne situacije spravili sami. Velikokrat ravno zaradi nepravilne strani oziroma smeri vožnje. Zato jih policisti opozarjajo, naj bolj poskrbijo za svojo varnost, upoštevajo svoje zmožnosti in razmere na cestah ter se dosledno ravnajo po prometnih pravilih.