Mopedist preblizu robu, ostal bo v bolnišnici

BREZOVCI – V nedeljo so pomurski policisti obravnavali dve prometni nesreči, eno kaznivo dejanje, kršitev javnega reda in miru, dve poškodbi vozil na parkirnem prostoru in povoženje divjadi.

Okrog 15. ure je v Brezovcih zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča padel mopedist. Pri padcu se je lažje poškodoval in bil z vozilom prve pomoči odpeljan v soboško bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju.