Mopedist brez čelade trčil v steno in obležal

LJUBLJANA – V nedeljo okrog 21. ure je 22-letni voznik kolesa s pomožnim motorjem vozil po Kamnoseški ulici iz smeri Hruševske ceste proti Litijski. Pri hišni številki 4 je na ravnem, dobro osvetljenem delu zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil nadzor nad vozilom in trčil v steno objekta, nato pa padel in obležal, so zapisali pri PU Ljubljana.

Mopedist ni uporabljal čelade in se je hudo poškodoval.