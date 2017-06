Mopedist (18) poškodovan, ker mu je bila odvzeta prednost

NOVO MESTO – V Novem mestu je v petek dopoldne voznik osebnega avtomobila, ki je pripeljal po Ljubljanski cesti, v krožišču odvzel prednost vozniku mopeda.

Mopedist (18) je po trčenju padel in se lažje poškodoval, 64-letnemu povzročitelju nesreče pa so policisti izdali plačilni nalog, so sporočili.