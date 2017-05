Mojstrica prostitucije za volanom audija: med umazanim perilom našli hudo napravo

BREŽICE – Z globokim dekoltejem in ključem na verižici okrog vratu, ki pa ne odpira zaporniških vrat, se je pred vrati sodne dvorane pojavila Bolgarka Tsvetomira Konstantinova Petrova. Ni se pojavila sama, pripeljali so jo iz pripora na Igu, kjer je od konca januarja. Nemila usoda ji je prekrižala pot, in namesto da bi se z audijem A4 znašla v objemu svoje družine v Bolgariji, je pristala za zapahi, kjer bo, če bo ta sodba pravnomočna, preživela osem mesecev, plačati pa mora tudi stransko denarno kazen v vrednosti tisoč evrov. Slovenski zapori so ji tuji, italijanski pa ne, saj je bila tam zaradi javne hiše, ki jo je vodila s pajdaši, že obsojena na eno leto in štiri mesece zapora in kazen tudi že prestala.



Ker jo je prostitucija spravila za zapahe, se je lotila drugih, a kot kaže tudi nečednih poslov. Po mnenju tožilca Bogdana Matjašiča je članica kriminalne združbe, ki krade vozila in jih iz Evrope spravlja na območje Balkana in v Bolgarijo.



Audi A4, vreden 12.000 evrov, s katerim se je na mejo pripeljala obdolžena in trdila, da ji ga je nekdo posodil za tri dni, je bil dan prej ukraden na parkirišču v Bologni. Konstantinova Petrovova je do prevzema vozila ob pol dveh ponoči uredila oziroma ponaredila papirje za ukradeni avto, imela pa je tudi ponarejeno pooblastilo za vožnjo vozila. V audiju so odkrili tudi motilno napravo za GPS in druge sledilne naprave. Povedala je, da ni vedela, kakšna naprava je to, dali so ji jo, naj jo odpelje v Bolgarijo. Kljub temu motilne naprave ni imela na vidnem kraju, ampak jo je skrila med umazano perilo, saj je računala, da tam policisti ne bodo brskali.



Sodišče je ugotovilo, da je Bolgarka dejanje storila iz koristoljubja, ker pa je priznala, so ji določili razmeroma nizko kazen, sedem mesecev za prikrivanje in dva meseca za ponareditev listin, ter ji izrekli enotno kazen osem mesecev zapora. Plačati mora še stroške postopka, sodno takso in privedbo na sodišče. Sodba še ni pravnomočna.