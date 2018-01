Močno pijana z avtom v hišo

KRANJ – Mokre in spolzke ceste so že same po sebi lahko izjemno nevarne, če po njih vozijo pijani vozniki, pa je nesreča skorajda neizbežna. To je na lastni koži v noči na torek izkusila ženska, ki je vozila po Nomenju, ko je nenadoma izgubila nadzor nad avtomobilom in zletela s ceste.



Avto je zaneslo v hišo ob cesti, kjer je obstal v zelo nenavadnem položaju, s kolesi naslonjen ob stavbo. Voznica, ki je bila v avtomobilu sama, se je poškodovala, s kranjske policijske uprave pa so sporočili, da bi se vse skupaj lahko končalo tragično. Iz zmečkanega avtomobila so jo morali rešiti gasilci prostovoljnega društva iz Bohinjske Bistrice, ki so avto nato tudi postavili na kolesa.

Ženska, ki je povzročila nesrečo v Nomenju, je imela v izdihanem zraku 0,62 miligrama alkohola.

V litru izdihanega zraka je imela voznica 0,62 miligrama alkohola. Še več alkohola je imel v organizmu 48-letnik, ki so ga možje postave ustavili v Mengšu. O nezanesljivi in nevarni vožnji renaulta so jih obvestili občani, policisti pa so ga že kmalu izsledili in mu odredili preizkus z alkotestom. Ko so videli, da je imel moški v izdihanem zraku, kljub temu da je bila ura komaj 15.30, kar 0,91 miligrama alkohola, so mu nadaljnjo vožnjo prepovedali, stopiti bo moral tudi pred sodišče. Dober promil je medtem napihal 25-letnik, ki je na Ljubljanski cesti v Kopru izgubil nadzor nad avtomobilom, zapeljal s ceste in trčil v drog javne razsvetljave. Po trku je avto odbilo na cesto, kjer je trčil še v avto, ki je vozil za njim. Ranjen k sreči ni bil nihče, povzročitelju pa so policisti v litru izdihanega zraka namerili 0,57 miligrama alkohola.