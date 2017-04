Močna eksplozija prebudila Ljubljano

LJUBLJANA – Danes ob 3.57 je na Ulici Iga Grudna v Ljubljani po močni eksploziji zagorelo osebno vozilo. Gasilci GB Ljubljana in PGD Ljubljana Vič so zavarovali mesto požara, pogasili močno razširjen požar in preventivno pregledali okolico.

Vzrok požara, v katerem je bilo uničeno osebno vozilo in poškodovan sprednji del kombiniranega vozila, preiskujejo policisti, poroča uprava za zaščito in reševanje.