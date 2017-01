Množična evakuacija, zaradi mraza so jih peljali na policijo

LJUBLJANA – Ob 1.33 je na Dunajski cesti zagorelo stanovanje v šestem nadstropju večstanovanjske stavbe, poroča uprava za zaščito in reševanje.

Požar, ki je zajel balkon, del dnevne sobe, klimatsko napravo stanovanja v petem nadstropju in del balkonske zasteklitve v sedmem nadstropju, so pogasili gasilci GB Ljubljana, PGD Stožice in Ježica. Požarišče so pregledali s toplotno kamero in objekt nadtlačno prezračili.

Na kraju dogodka so posredovali tudi reševalci in dežurni delavec za zaščito in reševanje.

V požaru so se mački lastnika nadihali dima. V veterinarsko oskrbo so jih prevzeli dežurni delavci zavetišča Gmajnice.

Evakuirali so jih 40

Tiskovna predstavnica ljubljanske policijske uprave Nataša Pučko nam je povedala, da so evakuirali približno 40 ljudi, od teh so štiri starejše zaradi mraza odpeljali v prostore PP Ljubljana Bežigrad.

»Po do zdaj zbranih obvestilih je znano, da je zagorelo na enem od balkonov stanovanja v šestem nadstropju, požar pa se je nato razširil še na sosednje stanovanje. V dogodku po podatkih policije ni bila poškodovana nobena oseba, vsi stanovalci so se lahko po intervenciji gasilcev vrnili v svoje domove, razen ene stanovalke,« je dodala.

Policija si je zjutraj začela ogledovati kraj, tako da bo več informacij o vzroku in nastali škodi znanih pozneje.