BRŠLJIN – V petek, 28. aprila, okoli 19. ure so bili novomeški policisti obveščeni, da je v prodajalni v Bršljinu mlajši moški izkoristil odsotnost prodajalke, iz blagajne ukradel okoli 1500 evrov in z vozilom pobegnil.

Operativnokomunikacijski center je z opisom storilca in opisom vozila takoj seznanil vse policiste na terenu. Že kmalu so v Prečni ustavili avtomobil, ki je ustrezal opisu. 21-letnemu storilcu so odvzeli prostost in ga pridržali. Ovadili ga bodo zaradi tatvine.

Zasegli so tudi ukradeni denar, ki ga bodo vrnili oškodovani prodajalni.